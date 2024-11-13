Вокальный мастер-класс прошел в музыкальной школе Воскресенска

В воскресенской Детской музыкальной школе № 2 состоялся вокальный мастер-класс известной певицы и преподавателя Елены Митраковой. Занятие стало важным событием для школьников, которые смогли получить ценные знания и рекомендации от профессионала.

Елена Митракова — лауреат международных конкурсов, солистка театра «Новая опера» и опытный педагог. Она также является музыкальным руководителем Театра русской драмы и членом Российской общественной академии голоса. Мастер-класс в воскресенской школе собрал учащихся, для которых такие занятия — отличная возможность повысить уровень вокального мастерства.

Школьники усердно следовали рекомендациям педагога, а занятия позволили не только развить вокальные навыки, но и получить новые идеи для дальнейшего обучения.

Педагоги и ученики выразили благодарность Елене Митраковой за ее руководство и внимание к каждому ученику.

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