Вокальный конкурс пройдет в Луховицах

В округе продолжается прием заявок на участие в четвертом межрегиональном конкурсе-фестивале вокального искусства «VGolose». Организатором мероприятия выступает Дом культуры «Старт».

Конкурс предоставляет возможность продемонстрировать свои вокальные таланты в трех различных номинациях: эстрадный вокал, народный вокал и академический вокал. К участию допускаются певцы и певицы в возрасте от семи лет и старше, независимо от опыта и уровня подготовки.

Директор Дома культуры «Старт» Алексей Деревянко рассказал, что в номинации «эстрадный вокал» участники исполнят песни советских, российских и зарубежных авторов, а в «народном вокале» прозвучат русские народные песни в исполнении конкурсантов.

«Кроме того, в „академическом вокале“ будут исполнены классические вокальные произведения. К конкурсу допускаются вокальные ансамбли и солисты по шести возрастным категориям: от семи до 10 лет, 11 до 15 лет, 16 до 20 лет, 21 до 40 лет, от 40 лет и старше. Еще введена смешанная возрастная группа для ансамблей», — добавил Алексей Деревянко.

Среди всех участников будет разыгран гран-при конкурса, а по каждой номинации и возрастной категории определят лауреатов первой, второй и третьей степени, которых также отметят дипломами.

Положение о конкурсе и форму заявки можно посмотреть по ссылке.

Конкурс «VGolose» пройдет в субботу 24 мая в концертном зале Дома культуры «Старт». Вход на мероприятие свободный.