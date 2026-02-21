Сегодня 18:43 Вокальный конкурс ко Дню защитника Отечества прошел в округе Пушкинский 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский Подмосковье

В Доме культуры «Юбилейный» города Ивантеевка состоялся конкурс хоровых коллективов «Мужчинам посвящается», приуроченная к 23 февраля. Порядка десяти любительских коллективов из разных округов Подмосковья представили песни о Родине, любви и мужской доблести.

Руководитель хора «Благолетие» Елена Носенко, чей коллектив представлял городской округ Пушкинский, рассказала: «Сегодня мы принимаем гостей из семи муниципалитетов Московской области. Несмотря на метель и погодные условия, они до нас добрались. Большие молодцы и самые звонкие, самые голосистые».

Хору «Благолетие» скоро исполнится два года. Коллектив выступает на площадках «Активного долголетия» в Ивантеевке, Пушкино и других городах региона, участвует в фестивалях и конкурсах. Жюри высоко оценило его за чистоту вокала и выразительность исполнения.

Конкурс приурочили к Дню защитника Отечества, поэтому в репертуаре преобладали произведения, связанные с мужской силой и характером. Оценивали участников по нескольким критериям: исполнительское мастерство, чистота интонирования и сценическая культура. В фойе ДК развернулась ярмарка мастеров. Участницы «Активного долголетия» представили работы в технике квиллинг.