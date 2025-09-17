Вокальный конкурс для пожилых людей прошел в Балашихе

16 сентября в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» состоялся вокальный конкурс для людей пожилого возраста. Мероприятие прошло в рамках Большого фестиваля программы «Активного долголетия» «НЕпреклонный возраст», направленного на поддержку инициатив старшего поколения и популяризацию активного и здорового образа жизни.

На сцене выступили 28 сольных исполнителей и шесть вокальных ансамблей. В конкурсе приняли участие жители Балашихи в возрасте от 55 лет, среди которых самой старшей участницей стала исполнительница 92 лет. Жюри оценило выступления участников, выбрало лучших и вручило победителям дипломы. Победители получат памятные подарки на гала-концерте фестиваля, который состоится 30 октября.

Большой фестиваль «НЕпреклонный возраст» создан для того, чтобы привлечь пожилых людей к активной жизни, поддержать их творческие и социальные инициативы, а также укрепить здоровье и повысить качество жизни граждан старшего возраста.