Вокальный конкурс для детей прошел в Лобне

23 марта на сцене Дворца культуры «Чайка» состоялся юбилейный Открытый фестиваль-конкурс детского вокально-хорового искусства «Если другом стала песня — 2026». В празднике приняли участие более 20 творческих коллективов из разных городов Подмосковья — хоры общеобразовательных школ, дуэты, трио, академические и эстрадные ансамбли.

Выступления оценивало компетентное жюри под председательством заведующего кафедрой хорового дирижирования Академии хорового искусства имени В. С. Попова Дениса Храсмова.

Лобненские вокалисты успешно выступили в нескольких номинациях. В академическом пении среди ансамблей 7–12 лет первое место занял детский вокальный ансамбль «Утренняя звезда». В номинации «Народное пение. Дуэты. Трио. Малые формы» (7–12 лет) победителями стали ансамбль «Калинка» (1 место) и «Почемучки» (2 место).

Среди хоровых коллективов (7–12 лет) призерами стали три лобненских коллектива: «Серебряный родник», «Поющие сердца» и «Бенефис» — все получили дипломы третьей степени. В номинации хоров ДМШ и ДШИ академического направления хор мальчиков «Добрые молодцы» занял 1 место, а младший хор «Веснички» — 2 место.

Фестиваль «Если другом стала песня» проводится в Лобне уже в 20-й раз. Название ему дано в честь одноименной песни советского композитора Юрия Тугаринова.



