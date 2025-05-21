Вокальный конкурс «Алябьевский соловей» пройдет в поселке Фряново 24 мая

XXVIII Областной конкурс вокального искусства «Алябьевский соловей» пройдет 24 мая в поселке Фряново. В честь столетнего юбилея Щелкова на событии появится новая номинация. В рамках нее участники представят песни об округе в онлайн-формате.

Лучших исполнителей наградят специальными призами, их выступления включат в единый музыкально-творческий материал на сайте орагнизаций округа. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Оценивать народное и академическое пение будут преподаватели и профессора творческих вузов, артисты и заслуженные работники культуры. Заявлено более 120 номеров. Их представят лучшие коллективы и солисты из различных округов Подмосковья.

Помимо концерта для гостей подготовили мастер-классы, выставки, экскурсии, арт-пленэр, фотоссесию и старинные усадебные игры.

В ведомстве добавили, что конкурс поможет повысить интерес к этим стилям исполнения, поддержать молодых вокалистов и найти новые таланты.