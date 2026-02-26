Вокальный коллектив «Надежда» из Богородского округа выступил в Черноголовке

В городском округе Черноголовка прошла торжественная передача музыкальной эстафеты «Мне снова 18». Богородский округ на мероприятии представлял вокальный коллектив «Надежда».

Эстафету открыл певец, композитор и актер Дмитрий Нестеров, исполнивший одноименную песню-гимн. Основная идея проекта — передача символа молодости от клуба «Активное долголетие» одного города другому.

На одной сцене с известным исполнителем выступили солисты коллектива «Надежда». Зрители тепло встречали артистов, подпевали знакомым мелодиям и не хотели отпускать их со сцены. Аплодисменты стали лучшей наградой для участников.

По завершении выступления ногинчане передали переходящий символ молодости и творчества представителям Черноголовки. «Пусть творческий огонь горит ярко, переходя из рук в руки, из города в город», — отметили участники коллектива.