Вокальный коллектив из Раменского стал лауреатом международного конкурса

Народный коллектив «Вокальная студия» из Раменского принял участие в XVIII международном фестивале «Во имя жизни на Земле». Мероприятие прошло в Москве.

На конкурсе исполнительницы показали не только вокальные способности, но и артистизм. Солистка Мария Гусева выиграла Гран-при в категории «Эстрадный вокал, профи» за впечатляющее исполнение песни «Не для тебя». Мария Гайсенок и Надежда Чернышова получили звание лауреатов третьей степени.

Руководителя «Вокальной студии» Елену Клекову и концертмейстера Виктора Гусева наградили благодарственными письмами за их вклад в развитие творческих способностей участников. Их поддержка и наставничество играют ключевую роль в успехах коллектива.

Фестиваль-конкурс «Во имя жизни на Земле» проводят с 2010 года в рамках международного гуманитарного проекта «Дорогами памяти — дорогами мира». Проект направлен на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, способствуя формированию позитивных ценностей и укреплению дружбы между народами через искусство.