Вокальный коллектив из Коломны победил на международном культурном конкурсе

Вокальный коллектив «Элегия» Центра досуга и культуры «Черкизово» из Коломны выступил на конкурсе «Славянские мотивы» в Минске. Команда привезла диплом первой степени.

Участниками конкурса хорового и вокального искусства стали таланты из нескольких регионов России и Белоруссии. «Элегия» из Коломны завоевала диплом I степени.

Коллектив создали всего три года назад. В нем занимаются 10 вокалисток-любителей. Ансамбль регулярно становится победителем и призером различных фестивалей.

Ранее воспитанницы «Элегии» получили Гран-при международного конкурса в Москве, диплом лауреата первой степени всероссийского конкурса вокальных ансамблей в Вологде и диплом лауреата первой степени международного конкурса в Санкт-Петербурге.

Отметим, что конкурс направлен на культурно-образовательное сотрудничество двух стран и сближение славянских народов.

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