Вокальный фестиваль «Майский ветер» прошел в Котельниках | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 21:49 Вокальный фестиваль «Майский ветер» прошел в Котельниках Телеканал «360»

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Фестиваль патриотической песни «Майский ветер» состоялся в Котельниках. Его создали три года назад по инициативе главы городского округа Сергея Жигалкина.

Более 60 коллективов собрались на конкурс, представляя свои таланты в пяти возрастных категориях. Руководство конкурса взял на себя профессор Гнесинской академии музыки, почетный профессор Веронской государственной консерватории и Шанхайской консерватории Виктор Забияко.

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Все участники получили памятные дипломы за участие в песенном патриотическом марафоне. Главный приз и цифровое пианино вручены фольклорному ансамблю «Русская песня» как абсолютным победителям.

Для победителей подготовили уникальные призы, включая символ конкурса «Майский ветер» — фигурки Журавля, изготовленные руками молодых учеников кружка по дереву.

Напомним, 9 мая участники фестиваля выступят на гала-концерте в Кузьминском лесопарке, куда приглашены все любители патриотической песни.

В следующем году организаторы планируют расширить масштаб фестиваля до регионального уровня, приглашая участников из различных городских округов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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