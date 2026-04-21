Вокальный фестиваль-конкурс прошел в Солнечногорске

В Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске 19 апреля состоялся окружной вокальный фестиваль-конкурс «Музыка весны». В нем приняли участие солисты и творческие коллективы из Солнечногорска и Клина.

По результатам конкурсных прослушиваний лауреатами первой степени стали воспитанники Дома детского творчества «Буревестник». В номинации «Народный вокал» в возрастной категории 7–10 лет победил коллектив «Забава». В номинации «Эстрадный вокал» (соло) в возрастной категории 11–14 лет лауреатом стала солистка коллектива «Вдохновение» Мария Волошенко. В номинации «Эстрадный вокал» (ансамбли) в возрастной категории 11–14 лет победил коллектив «Вдохновение». В номинации «Эстрадный вокал» (соло) в возрастной категории 15–18 лет лауреатом стала Милана Маслова. В номинации «Эстрадный вокал» (ансамбли) в возрастной категории 15–18 лет победил коллектив «Вдохновение».

В возрастной категории 19–35 лет в номинации «Эстрадный вокал» (соло) лауреатом первой степени стала воспитанница Городского центра народного творчества «Лепсе» Ксения Волкова.

«Фестиваль „Музыка весны“ стал настоящим праздником таланта и вдохновения. Приятно видеть, как юные и взрослые исполнители делятся своим творчеством, дарят зрителям яркие эмоции. Такие конкурсы помогают раскрывать новые имена и отбирать лучшие номера к последующим концертным программам», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Оценивало выступления жюри, в состав которого вошли заслуженная артистка России, ветеран боевых действий в Чечне и Сирии, ветеран труда и обладатель гранта Президента России в области культуры и искусства Зинаида Сазонова, солистка группы «Лицей» Анна Щеголева и директор Тимоновской детской школы искусств Анастасия Верещагина.