Вокальный ансамбль в Волоколамске снял музыкальный клип к Новому году

Волоколамская «Забава» подарила к Новому году «Снежинку». Музыкальный ансамбль снял клип на популярную новогоднюю композицию и опубликовал в социальных сетях. В нем приняли участие юные жители муниципалитета.

Вокалистки Волоколамского центра культуры и творчества «Родники» снимают новогодний клип в пятый раз. «Забава» — один из самых популярных коллективов в городском округе. Их творчество любят и за пределами муниципалитета, а работы набирают большое количество просмотров в социальных сетях.

В прошлом году вокалистки исполнили композицию «Пять минут», а в этом — «Снежинка».

«Нам помогали люди. Мы искренне благодарны директору „Родников“ Сергею Широкову, Виктору Павельеву, Юрию Павельеву, нашим маленьким актрисам — Приходько Анне, Лебедевой Еве, Архиповой Ксении, Шкапкиной Арине, Елтышевой Дарье, Киселевой Веронике. Надеемся, что наш клип понравится. Поздравляем всех с Новым годом!» — сказала руководитель «Забавы» Виолетта Маслова.

Посмотреть видео можно на официальной страничке коллектива в социальной сети «ВКонтакте».