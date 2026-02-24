Вокальный ансамбль «Ностальгия» в Серпухове отметил 20-летие

В доме культуры «Лира» поселка Пролетарский отметили сразу две важные даты: 50-летие творческой деятельности Аллы Витальевны Кириной и 20-летие ее руководства Народным коллективом «Ностальгия». 23 февраля юбилейный вечер собрал полный зал любви, музыки и благодарности — учеников, коллег, почетных гостей и, конечно, самых близких: сестру по дуэту «Две сестры», сына и внучку.

Этот вечер стал красивым подтверждением того, что жизнь, прожитая в творчестве и в окружении любимых людей, — это и есть счастье. С теплыми словами к виновнице торжества обратилась заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева:

— Алла Витальевна, с творческим 50-летним юбилеем! Пусть судьба пишет для вас только самые лучшие песни.

Мероприятие подарило всем участникам незабываемые эмоции и еще раз подчеркнуло значимость вклада Аллы Витальевны Кириной в культурную жизнь округа.