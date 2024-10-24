Вокальный ансамбль Лобни выиграл Гран-при международного фестиваля

Итоги международного конкурса «Созвездие талантов» подвели в Москве. На фестивале успешно выступил коллектив «Утренние звезды» из Лобни.

Детский вокальный ансамбль Дворца культуры «Чайка» соревновался в номинации «Академический вокал». Юные вокалисты с большим мастерством исполнили песню «Две волшебные буквы» и в результате получили Гран-при фестиваля.

В номинации академический вокал «Моя Россия» обладателем Гран-при стала солистка «Утренних звезд» Ульяна Зубарева. Почетной грамотой за педагогический талант и профессиональное мастерство наградили руководителя ансамбля Светлану Бойцову.

Вокальный ансамбль из Лобни также выступил на фестивале детского хорового искусства, который посвящался 90-летию со дня рождения основателя Большого детского хора Виктора Попова. В конкурсе участвовали коллективы со всей Московской области.

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