Вокальный ансамбль из Видного признан образцовым коллективом Московской области

Почетное звание вокальному коллективу «Эврика» детской школы искусств города Видное присвоено распоряжением Министерства культуры и туризма Подмосковья. Комиссия также отметила «Эврику» как «Лучший вокальный коллектив».

Звание «Образцовый коллектив Московской области» ансамбль получил благодаря успешному прохождению нескольких этапов конкурсных просмотров, где вокалисты продемонстрировали высокий уровень мастерства и артистизма.

Руководитель «Эврики» Наталья Малая поделилась, что участники коллектива гордятся этим достижением, которой стало наградой за неустанный труд, самоотверженность и преданность искусству.

«Это не только признание исполнительского мастерства, но и огромная ответственность. Важно сохранить этот статус и продолжать поддерживать высокую планку», — подчеркнула Наталья Малая.

Коллектив был создан на территории Ленинского городского округа в 2012 году. В «Эврике» занимаются 70 юных вокалистов в возрасте от четырех до 16 лет. На счету вокального коллектива — многочисленные победы в международных, всероссийских, областных и окружных конкурсах и фестивалях.