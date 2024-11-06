Вокальный ансамбль из Подольска стал лауреатом областного конкурса

На фестиваль приехали 145 коллективов и солистов из 22 городских округов Подмосковья. Конкурсанты соревновались в четырех возрастных категориях: от младшей, до 10 лет, до исполнителей, старше 26 лет. Участники показывали вокальные и хореографические номера.

Образцовый коллектив «Славяночка» из Подольска, которым руководит Надежда Скрипко, собрал большую коллекцию наград. Лауреатами первой степени стали старшая и младшая группа ансамбля, а также Алекса Абдуназарова. Дипломом второй степени наградили трио в составе: Фаина Керимова, Алекса Абдуназарова и Луиза Ахмерова. Исполнителей номеров «Ласточка» и «Мыши» пригласили выступить на гала-концерте конкурса в доме культуры «Звезда».

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