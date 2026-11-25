Праздничное мероприятие, посвященное 13-летию детской вокальной студии «ДоМиСолькИ», состоялось в Центре культуры и досуга «Москворецкий» 21 ноября. Организаторы подготовили для воспитанников и гостей увлекательную конкурсно-игровую программу.

Юные вокалисты приняли участие в музыкальном состязании, которое включало интеллектуальные викторины и творческие конкурсы. Ребята угадывали популярные детские композиции, песни из репертуара студии, а также расшифровывали новогодние «песни-перевертыши». Затем участникам нужно было ответить на вопросы, посвященные истории создания, достижениям и ключевым событиям в жизни коллектива. Кроме того, дети и их родители продемонстрировали отличную хореографическую подготовку и артистизм в танцевальном конкурсе.

Воспитанники вокальной студии подготовили творческое поздравление для своего руководителя Юлии Маховой: песню и видеоклип о любимом коллективе.

По результатам двух раундов победу в игре одержала команда «Крутышки». В завершение праздника все участники получили памятные подарки.