Вокальная группа из Лобни стала лауреатом международного фестиваля

Воспитанники старшей группы студии «Созвездие» Центра досуга «Восточный» из Лобни приняли участие в международном фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Поймай свою волну». Они стали лауреатами третьей степени.
Готовила детей к конкурсу педагог Ольга Арестова. Вокалисты выступили перед жюри с песней «Ангелы».
«Участие в конкурсах — это не только возможность продемонстрировать свой талант, но и ценный опыт, который закаляет характер, заряжает азартом и вдохновляет на новые творческие свершения», — прокомментировала Ольга Аристова.
Отметим, что развитию сферы допобразования в Лобне уделяют особое внимание. В округе действуют бесплатные секции и кружки в учреждениях культуры и в школах. Их воспитанники регулярно становятся победителями и призерами конкурсов и фестивалей различного уровня.
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