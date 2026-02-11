Вокалисты из Воскресенска выступят на фестивале «Русская сказка»

Воспитанники детской музыкальной школы № 2 города Белоозерский представят округ на международном конкурсе в Санкт-Петербурге. Фестиваль «Русская сказка» объединит талантливых ребят из разных регионов и стран ближнего зарубежья.

От городского округа Воскресенск в творческом состязании примут участие 15 человек. Это солисты и два коллектива — ансамбль «Мелодия детства» и группа FreeStyle. Все они занимаются вокалом не первый год и уже имеют опыт выступлений на сцене.

Программу для конкурса педагоги подбирали вместе с учениками. В ней есть и эстрадные номера, и академические произведения. Солистки исполнят композиции «В сердце пришла зима», «Ночь, звезды и джаз» и «Птицею в небо». Ансамбль представит песню «Лучший город Земли» — ребята специально выбрали композицию о столице, чтобы достойно заявить о своей малой родине.

Преподаватель Ирина Сухачева посвятила вокальному искусству 25 лет. Она убеждена: главное в работе с детьми — уважать их индивидуальность.

«У каждого ребенка свой характер и манера исполнения. Наша задача — не ломать, а помочь раскрыться», — отметила педагог.

Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного и народного творчества «Русская сказка» пройдет в Санкт-Петербурге 13–16 февраля.