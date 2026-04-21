Вокалисты из Воскресенска стали участниками областной акции ко Дню Победы

Мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто» организовано Министерством культуры и туризма Московской области. Артисты округа выступили с композицией и записали клип.

Хоровая акция домов культуры региона призвана сохранить память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны и укрепить патриотические ценности у молодежи.

Народный коллектив «Вокальная студия „Гармония“», образцовый коллектив «Вокальная студия „Радуга“», хор «Подмосковье» из детской музыкальной школы № 2 и солистка Светлана Можарова исполнили песню «Это было как будто вчера» (музыка и слова Евгения Петракова).

Запись видеоклипа прошла у мемориала «Вечный огонь». Итогом акции станет единый ролик, в который войдут клипы из всех муниципалитетов Подмосковья, снятые в знаковых местах, связанных с историей Великой Отечественной войны. Участников и руководителей коллективов Елену Зотову и Светлану Можарову поздравили со знаковым событием.