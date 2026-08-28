Вокалисты из Воскресенска стали лауреатами международного конкурса

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Воспитанники детской вокальной студии «ДоМиСолькИ» Центра культуры и досуга «Москворецкий» (руководитель Юлия Махова) успешно выступили на международном конкурсе «Казанские узоры», проходившем в столице Республики Татарстан. Юные артисты из Воскресенска завоевали ряд престижных наград, подтвердив высокий уровень подготовки и творческий потенциал коллектива.

Конкурс «Казанские узоры», известный высоким профессиональным уровнем и вдохновляющей творческой атмосферой, собрал сильнейших исполнителей. Наши участники уверенно заявили о себе, составив достойную конкуренцию лучшим солистам и коллективам.

Высшую награду — звание лауреата I степени — завоевал Михаил Черемушкин. Жюри отметило не только его вокальное мастерство, но и артистизм, присудив специальный приз «За создание яркого сценического образа».

Звания лауреатов II степени удостоены три участницы студии. Арина Юракова покорила жюри искренностью и получила специальный приз «За лучший костюм». Дарья Власова отмечена за техническое совершенство и грацию, Анастасия Волнова — за яркую харизму и неповторимый стиль.

Лауреатами III степени стали Максим Габятдинов, Вероника Янченко и Елизавета Шапорова. Их выступления подтвердили, что в студии под руководством Юлии Маховой ведется системная работа, позволяющая раскрываться каждому ребенку.

Успех на «Казанских узорах» стал закономерным результатом труда педагога, юных вокалистов и их родителей. Победа коллектива на конкурсе такого уровня — значимое событие для культурной жизни городского округа Воскресенск и яркое подтверждение высокого потенциала наших исполнителей.