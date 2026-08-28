Вокалисты из Воскресенска стали лауреатами международного конкурса в Казани
Воспитанники детской вокальной студии «ДоМиСолькИ» Центра культуры и досуга «Москворецкий» из Воскресенска стали лауреатами международного конкурса «Казанские узоры», который прошел в Казани. Юные исполнители завоевали награды разных степеней и несколько специальных призов.
Лауреатом I степени стал Михаил Черемушкин. Помимо основной награды, он получил специальный приз «За создание яркого сценического образа».
Три участницы студии стали лауреатами II степени. Арина Юракова также удостоена специального приза «За лучший костюм». Дипломы лауреатов II степени получили Дарья Власова и Анастасия Волнова.
Лауреатами III степени стали Максим Габятдинов, Вероника Янченко и Елизавета Шапорова.
Студией «ДоМиСолькИ» руководит Юлия Махова. Участие в конкурсе стало для воспитанников возможностью представить Воскресенск на международной сцене и получить опыт выступлений на конкурсе высокого уровня.
Успех юных вокалистов стал результатом подготовки участников, работы педагога и поддержки родителей.