Вокалисты из Раменского завоевали награды на международном конкурсе в Туле

Воспитанники творческих коллективов Раменского округа приняли участие в Международном фестивале-конкурсе искусств «International Artistic Days In Russia», прошедшем в Туле. Ряд наград получили участники народного коллектива «Вокальная студия», коллективов «Аллегро» и «Аллегрята».

Итогом конкурсных прослушиваний стало присуждение высшей награды — гран-при в номинации «Jazz vocal». Ее получила Мария Гусева. Екатерина Бырька также стала лауреатом третьей степени. Обе девушки — участницы народного коллектива «Вокальная студия». Диплом лауреата второй степени также получила Анна Зотова из коллектива «Аллегрята».

Звания лауреата третьей степени были удостоены исполнители из вокального коллектива «Аллегро». Среди них солисты Милена Найденышева, Роман Сямин, Евгения Бырька и Виктория Найденышева. Аналогичную награду получил квартет «4 сезона» в составе Милены Найденышевой, Романа Сямина, Евгении Бырька и Виктории Найденышевой.