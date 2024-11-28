Вокалисты из Раменского спели на концерте в Кремлевском дворце в Москве

Воспитанницы студии эстрадного вокала «Созвездие» Дома культуры «Современник» Софья Косырева и Валерия Стругова выступили в составе хора «Гордость» на сцене Государственного Кремлевского дворца 25 ноября. Концерт посвятили творчеству Роберта Рождественского.

Воспитанницы исполнили песню «Родина моя» с Александрой Воробьевой. На сцену также вышли Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Сергей Безруков, Александр Маршал, Пелагея и другие звезды российской эстрады.

Руководитель студии отметил, что это ценный опыт для вокалисток.

«Родителям хочу сказать спасибо за помощь и поддержку своих детей. Своим девочкам хочу сказать только одно: горжусь вами», — поделился руководитель студии «Созвездие» Александр Шеховцов.

Софья и Валерия уже готовятся к гала-концерту всероссийского конкурса «Главное — семья». Он пройдет в Кремле 28 ноября.

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