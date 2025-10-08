Вокалисты из Раменского приняли участие в международном конкурсе

Молодые вокалисты из Раменского представили регион на Международном конкурсе-фестивале «Осенняя симфония», который прошел в Окружном общественном центре имени Моссовета в Москве. Четверо из пяти участников стали лауреатами конкурса.

Раменский округ представляли пять вокалистов. Студию эстрадного вокала «Созвездие» Дома культуры «Современник» представляли исполнители Игорь Чашин, Софья Косырева, Ксения Заговеева и Анастасия Шевякова. От студии эстрадного вокала «Талант MIX» Культурно-досугового центра «Софьинский» выступила Изабелла Микаелян.

«Конкуренция на конкурсе была очень высокой, ведь в „Осенней симфонии“ приняли участие вокалисты из разных стран и регионов России. Однако раменские исполнители не растерялись и продемонстрировали свои лучшие качества, заслуженно завоевав самые высокие награды», — сообщили организаторы фестиваля.

Четверо участников конкурса стали лауреатами первой степени: Анастасия Шевякова, Софья Косырева, Игорь Чашин и Изабелла Микаелян. Ксения Заговеева также была высоко оценена жюри и удостоена звания лауреата второй степени.