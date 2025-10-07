Вокалисты из Раменского округа стали лауреатами международного фестиваля
Молодые вокалисты из Раменского округа успешно выступили на международном конкурсе-фестивале «Осенняя симфония». Мероприятие состоялось в Окружном общественном центре Моссовета в Москве.
Участие в конкурсе приняли пять исполнителей. Студию эстрадного вокала «Созвездие» дома культуры «Современник» представляли Игорь Чашин, Софья Косырева, Ксения Заговеева и Анастасия Шевякова. От студии эстрадного вокала «Талант MIX» Культурно-досугового центра «Софьинский» выступила Изабелла Микаелян.
Звание лауреатов первой степени завоевали: Анастасия Шевякова, Софья Косырева, Игорь Чашин и Изабелла Микаелян. Ксения Заговеева стала лауреатом второй степени.
Подготовкой юных артистов к международному конкурсу занимался руководитель Александр Шеховцов. Успешное выступление раменских вокалистов подтверждает высокий уровень музыкального образования в культурных учреждениях округа.