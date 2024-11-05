Вокалисты из Павловского Посада стали победителями фестиваля в Белоруссии

Фестиваль детского и юношеского творчества «Я могу!» прошел в Белоруссии 2 ноября. Творческие коллективы Дома культуры «Октябрь» завоевали на конкурсе множество призов.

Талантливые выступления артистов из Павловского Посада не остались без внимания профессионального жюри, которое присудило им заслуженные награды. Гран-при фестиваля и диплом лауреата первой степени выиграл ансамбль народной песни «Заряночка».

Солисты коллектива также были отмечены дипломами. Арина Ткачик, Мария Костикова и Ксения Деюшина стали лауреатами первой степени, Марина Бондарь, Екатерина Шмакова и Алиса Полякова — второй степени, а Александра Ефанова — третьей степени.

На конкурсе также отличился другой коллектив дома культуры «Октябрь» — ансамбль народной песни «Вечоры» и его солисты получили дипломы лауреатов первой степени. Такую же награду завоевала Полина Мосесьянц.

Специальным призом отмечена за лучшую хормейстерскую работу с обоими коллективами Ираида Макшанова.

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