Вокалисты из Можайска победили на всероссийском фестивале народного искусства

В Красногорске 12 июня прошел XVII Всероссийский фестиваль-конкурс народного искусства «Хранители наследия России». Вокальный ансамбль «Надежда» и вокальный дуэт «Верба» из поселка Гидроузел Можайского муниципального округа стали лауреатами I и II степени.

Праздничную атмосферу на мероприятии создавали яркие традиционные костюмы участников, звонкие голоса и артистизм.

Отметим, что фестиваль народного искусства — это не просто площадка для демонстрации талантов. Творческое событие помогает сохранять и продвигать культурное достояние России. Гости мероприятия услышали также патриотические песни, которые напомнили об исторических событиях и подвигах героев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.