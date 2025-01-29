Вокалисты из Лобни стали победителями международного конкурса

Пятый международный многожанровый конкурс «Новогодний калейдоскоп талантов» проходил в Москве. Артисты из Лобненской детской школы искусств приняли в нем участие и показали выдающийся результат.

Конкурс проводился с целью создания условий для творческого развития детей и взрослых. Талантливые исполнители со всей России и других стран соревновались в различных видах искусства.

Младший хор «Весничка» в составе 35 человек выступал в номинации: «Вокал. Хор» среди участников в возрасте 11-12 лет. Юные вокалисты исполнили произведение Зика Мэннерса «Пенсильванская полька». Ребята из Лобни покорили жюри конкурса высоким уровнем мастерства и стали лауреатами первой степени.

Администрация городского округа и коллектив детской школы искусств выражает благодарность руководителю хора Марине Поляковой и концертмейстерам Анне Морозовой и Галине Бойцовой за отличную подготовку творческого коллектива к конкурсу.