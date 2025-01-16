Вокалисты из Лобни стали лауреатами международного конкурса в Китае

Народный коллектив отправил на суд жюри видеозаписи с двумя композициями. «Элегия» представила песню на военную тематику «В землянке» и православное песнопение Александра Архангельского «Богородице Дево радуйся». Жюри высоко оценила уровень исполнительского мастерства участниц из Лобни. Капелла получила диплом лауреата второй степени в номинации «Хоры. Академический вокал».

Кроме того, награду в номинации «Сольное пение. Академический вокал» присудили руководителю капеллы, почетному работнику культуры Лобни Светлане Бойцовой. Она представила на конкурс свои обработки для вокально-инструментального ансамбля: арии из кантаты № 202 Иоганна Себастьяна Баха и романса «Адель» Михаила Глинки на слова Александра Пушкина. Аккомпанировали преподаватели Школы искусств Лобни Юлия Пайкерт (фортепиано) и Василий Большеротов (флейта). Светлана Бойцова стала лауреатом второй степени.