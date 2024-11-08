Вокалисты из Лобни приняли участие в международном фестивале

Открытый детско-юношеский фестиваль авторской песни «На берегах Невы» провели в Санкт-Петербурге в 11-й раз. На конкурсе выступили юные исполнители из студии авторской песни «Перекресток».

На фестиваль приехали более 250 вокалистов из 21 города нашей страны. Возраст участников составлял от семи до 25 лет. В программу мероприятия вошли не только сами состязания, но и мастер-классы по исполнительскому мастерству, особенностям авторской песни и игре на гитаре. Для участников также провели интеллектуальную игру «Я обожаю авторскую песню». В завершение фестиваля состоялся большой гала-концерт.

Организаторы вручили руководителю студии «Перекресток» Татьяне Белой благодарственное письмо за большой вклад в развитие жанра и воспитание творческой молодежи.

Артисты из Лобни рассказали, что участие в конкурсе принесло им массу позитива, ярких впечатлений и ценного опыта. Ребята также побывали на экскурсии по Северной столице.

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