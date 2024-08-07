Вокалисты из Домодедова получили Гран-при на международном фестивале в Сочи

Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово

Международный фестиваль детского и юношеского творчества «У самого синего моря» прошел в Сочи. Исполнители из Домодедова удостоились Гран-при конкурса.

Участниками творческого фестиваля стали артисты из Москвы, Казани, Якутска, Краснодара, Омска, Самары и других городов. На конкурсе Домодедово представлял Дом культуры «Авиатор». Трио «Витер» стало обладателем Гран-при в номинации «Народный вокал» в смешанной возрастной категории.

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