Вокалисты из Домодедова получили Гран-при на международном фестивале в Сочи

Международный фестиваль детского и юношеского творчества «У самого синего моря» прошел в Сочи. Исполнители из Домодедова удостоились Гран-при конкурса.

Участниками творческого фестиваля стали артисты из Москвы, Казани, Якутска, Краснодара, Омска, Самары и других городов. На конкурсе Домодедово представлял Дом культуры «Авиатор». Трио «Витер» стало обладателем Гран-при в номинации «Народный вокал» в смешанной возрастной категории.

Представители администрации городского округа поздравили с коллектив с победой, отметив вклад художественного руководителя Анастасии Бисеровой и концертмейстера Сергея Бисерова.

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