Вокалисты из Дмитрова стали лауреатами регионального конкурса

Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи провел ежегодный фестиваль-конкурс песни «Юные таланты Московии», который собрал рекордное количество участников. В этом году в региональном этапе конкурса приняли участие 1213 человек из 48 округов Московской области.

Студия эстрадно-джазового вокала «ОСТschool», основанная семь лет назад на базе Останкинской школы Дмитровского района, продолжает радовать своими успехами. Под руководством Елены Шкурко, ее основателя и художественного руководителя, участники студии ежегодно становятся лауреатами различных степеней.

В этом году вокалисты из Дмитровского округа в смешанной категории в номинации «Эстрадный вокал» заняли первое место. Особо отличилась солистка студии Мариам Григорян, которая в младшей возрастной категории в номинации «Эстрадный вокал. Соло» стала лауреатом II степени.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин поздравил юных артистов и их наставника с заслуженными наградами.

Эти достижения подчеркивают высокий уровень подготовки и творческий потенциал участников студии «ОСТschool», а также подтверждают важность поддержки и развития дополнительного образования в регионе.

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