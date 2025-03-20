Вокалистки из Лобни выиграли Гран-при всероссийского патриотического конкурса

Онлайн-конкурс «Мы Za Россию» организовал культурный центр «Музыкальный Мир». В творческом состязании участвовали десятки артистов со всей страны, которые выступали в различных номинациях.

Лобню на конкурсе представила вокальная группа «Трио Мира». Певицы выступали в возрастной категории старше 46 лет. Они исполнили советскую песню «У деревни Крюково» на стихи поэта Сергея Острового и музыку композитора Марка Фрадкина.

Жюри высоко оценило мастерство лобненского коллектива и присудило ему Гран-при в номинации «Вокальное искусство» по максимальной шкале оценки исполнения. Кроме того, вокалистки были награждены дипломом «За оригинальное исполнение».

Коллектив «Трио Мира» занимается под руководством Ирины Сероглазовой во дворце культуры «Чайка» в Лобне. В учреждении также проводят различные культурные и развлекательные мероприятия для жителей и гостей города.