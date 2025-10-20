Вокалистки из Фрязина выступили на международном фестивале

Вокальный коллектив «Гармония», представляющий фрязинский центр культуры и досуга «Факел», принял участие в престижном Международном фестивале-конкурсе «Звездный час». По итогам конкурсных выступлений фрязинские солистки завоевали сразу несколько призовых мест.

Марта Жижка и Софья Русова удостоены звания Лауреатов I степени. Милана Акопян также не осталась без награды, став Лауреатом II степени.

«Высокую оценку профессионального жюри получила не только работа юных вокалисток, но и педагогический талант их наставника. Руководитель коллектива Мария Григорьева была удостоена специальной награды „Лучший педагог“. Успех фрязинских вокалисток на Международном фестивале „Звездный час“ является ярким свидетельством высокого уровня подготовки», — сообщили в пресс-службе администрации городского округа Фрязино.