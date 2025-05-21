Вокалистка из Жуковского получила диплом Международного фестиваля
Учащаяся Жуковской детской школы искусств № 1 Светлана Судакова стала лауреатом престижного Международного фестиваля-конкурса «Славянские встречи», проходившего в Балашихе.
По словам педагогов, Светлана Судакова продемонстрировала выдающиеся вокальные данные, представив на суд жюри конкурсную программу в номинации «Солисты-вокалисты». Ее мастерство и вокальный уровень были высоко оценены, что принесло ей диплом лауреата третьей степени.
«Мы от всей души поздравляем нашу Светлану, ее талантливого преподавателя Ольгу Стародубцеву и, конечно, концертмейстера Амину Ахмадиеву с этим знаменательным достижением! Желаем им неиссякаемого творческого вдохновения, новых конкурсов и фестивалей, новых интересных проектов и, конечно же, ярких побед в будущем!», — отметили в Жуковской детской школе искусств № 1.