Вокалистка из Жуковского получила диплом Международного фестиваля

По словам педагогов, Светлана Судакова продемонстрировала выдающиеся вокальные данные, представив на суд жюри конкурсную программу в номинации «Солисты-вокалисты». Ее мастерство и вокальный уровень были высоко оценены, что принесло ей диплом лауреата третьей степени.

«Мы от всей души поздравляем нашу Светлану, ее талантливого преподавателя Ольгу Стародубцеву и, конечно, концертмейстера Амину Ахмадиеву с этим знаменательным достижением! Желаем им неиссякаемого творческого вдохновения, новых конкурсов и фестивалей, новых интересных проектов и, конечно же, ярких побед в будущем!», — отметили в Жуковской детской школе искусств № 1.