Вокалистка из Воскресенска стала участницей всероссийского детского конкурса

Первый всероссийский детский творческий конкурс «Профессия — Родину защищать», организованный Министерством обороны России, завершился в Москве. В состязании участвовала воспитанница вокального отдела ДМШ № 2 Воскресенской детской школы искусств Алиса Селиванова.

В 2025 году конкурс посвятили Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Школьники со всей России в возрасте от восьми до 16 лет демонстрировали свое мастерство как в сольных выступлениях, так и в составе дуэтов и ансамблей, даря зрителям яркие музыкальные номера. В их исполнении прозвучали композиции различных жанров, объединенные общей военно-патриотической тематикой.

Выступления конкурсантов профессиональное жюри, в состав которого вошли выдающиеся деятели культуры и искусства.

Ученица педагога Ирины Сухачевой Алиса Селиванова вошла в число сильнейших юных вокалистов, которые были отобраны в ходе заочного прослушивания для выступления в рамках отборочного тура, состоявшегося в Центральном Доме Российской Армии.