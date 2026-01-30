Вокалистка из Раменского стала лауреатом международного фестиваля

Международный фестиваль-конкурс искусств International Artistic Days Moscow прошел в Москве. Среди сотен талантливых участников из разных стран ярко заявила о себе жительница Раменского округа — солистка народного коллектива «Вокальная студия» Полина Медина.

Девушка в условиях серьезной конкуренции смогла завоевать звание лауреата второй степени в номинации «Эстрадное пение». Этот успех стал результатом творческого тандема таланта Полины и ее наставника, заслуженного работника культуры Московской области Елены Клековой.

Мастерство раменской вокалистки оценивало авторитетное жюри, в состав которого вошли международные эксперты, в том числе Луиджи Тонет, Жанна Байбакова и Алексей Сафонов. По итогам конкурса Полина Медина получила диплом международного образца, подтвердив высокий уровень раменской вокальной школы на мировой арене.