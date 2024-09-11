Вокалистка из Подольска побывала корреспондентом на проекте «Голос. Дети»

В роли корреспондента попробовала себя юная жительница городского округа Подольск Дарья Пунченко. Девочка задавала вопросы артистам на проекте Первого канала «Голос. Дети».

Год назад 12-летняя Дарья Пунченко из Подольска приняла участие в проекте «Голос. Дети». Она выступила с песней «Ищу тебя».

В 11-м сезоне шоу юная вокалистка вернулась в проект, но уже в качестве корреспондента. Дарья готовилась к интервью с артистами, задавала им вопросы.

«Было очень интересно поработать корреспондентом. Волнение отсутствовало, но все же это большая ответственность. Вопросы появлялись сами собой, исходя из ответов участников. Когда ты там уже был, однозначно знаешь, что нужно спросить», — поделилась Дарья Пунченко.

Девочка не только профессионально занимается вокалом и выступает на местных и всероссийских мероприятиях, но и увлекается театром, играет на фортепиано и учится в Детской музыкальной школе № 1 Подольска.

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