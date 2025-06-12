Вокалистка из Одинцова победила в конкурсе красоты в Ярославле

В городе прошел национальный конкурс красоты «Золотая корона России-2025», на котором собрались более 55 участниц со всей страны. Главной обладательницей короны стала вокалистка из Одинцова Мария Махова. Это достижение стало значимым не только для нее, но и для всего городского округа.

Конкурс проходил в нескольких номинациях: девушки демонстрировали свои наряды в национальном костюме, вечернем платье и купальнике. Мария решила отказаться от традиционного кокошника и выбрала уникальный подход к своему образу — вдохновилась восточной тематикой и создала костюм в стиле Шамаханской царицы, который сшила вместе с мамой. С купальником и национальном костюмом не возникло проблем, однако вечернее платье ей пришлось брать напрокат.

Мария рассказала, что ключ к успеху на конкурсе — харизма и навык самопрезентации. Во время творческого задания она представила и свой родной город, что также позволило ей выделиться на фоне других участниц. Девушка не впервые в мире конкурсов красоты — год назад она уже взяла корону на конкурсе «Мисс Одинцово». Мария с 14 лет занимается музыкой, окончила институт современного искусства и сейчас возглавляет свою кавер-группу — ее коллектив активно выступает как в столице, так и в городах Подмосковья.