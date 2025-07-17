Вокалистка из Одинцова победила на международном конкурсе

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Одиннадцатый Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Санкт-Петербурге. Одна из его конкурсанток, воспитанница Зареченской детской школы искусств Мари Авакян, стала лауреатом первой степени.

Исполнительница в отборочном туре обошла целых 46 соперников из Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Саратова, Омска, Нижнего-Новгорода, Брянска и Перми. Девушка получила специальный приз — «Выступление в концерте Фестиваля классического искусства „Дети в мире оперы“ — от Центра развития культуры и искусств „Дарование“.

Торжественная церемония награждения и гала-концерт победителей конкурса прошла в Государственной академической Капелле Санкт-Петербурга. Мари исполнила романс Даргомыжского «Девицы-красавицы» под аккомпанемент Марии Черновой.