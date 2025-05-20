Вокалистка из Лобни стала лауреатом межрегионального конкурса

Вокалистка показала высокий уровень исполнительского мастерства и стала лауреатом первой степени. Выступление Алисы Егоровой было отдельно отмечено профессиональным жюри. Поэт и композитор Юлиана Донская подарила исполнительнице право на запись своей авторской песни. Алиса также получила в качестве приза сертификат на звукозапись под ключ. Певица выучит произведение и запишет в профессиональной студии.

Развитию сферы дополнительного образования в Лобне уделяют много внимания. В муниципалитете функционируют кружки и секции разной направленности, организованные в общеобразовательных школах и учреждениях культуры. Юные артисты из Лобни успешно выступают на конкурсах и фестивалях всех уровней.