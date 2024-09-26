Вокалистка из Лобни стала лауреатом фестиваля имени Иосифа Кобзона

Руководитель женской академической хоровой капеллы «Элегия» лобненского дворца культуры «Чайка» Светлана Бойцова успешно выступила на III Открытом фестивале-конкурсе вокалистов имени Народного артиста СССР Кобзона. Она завоевала диплом Лауреата II степени.

Для номера певица выбрала проникновенную песню Владимира Высоцкого «Так случилось, мужчины ушли». Ее выступление стало одним из ярких моментов конкурса, который собрал более 180 артистов из разных уголков России, включая Тюмень, Волгоград, Смоленскую область и Подмосковье.

Мероприятие, проходившее в течение двух дней, привлекло более тысячи зрителей. Помимо конкурсной программы, гости могли посетить выставку, посвященную жизни и творчеству великого певца Иосифа Кобзона, что добавило особую атмосферу фестивалю.

Участие Светланы Бойцовой в этом престижном конкурсе стало значимым событием для культурной жизни Лобни и вдохновило ее коллег и воспитанников на новые творческие достижения.

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