Вокалистка из Лобни победила на международном творческом конкурсе

Воспитанница вокальной студии «Созвездие» городского округа Лобня Кира Беспрозванных успешно выступила на Международном конкурсе-фестивале «Весенний солнцеворот». Ее удостоили звания дипломанта I степени.

Кира Беспрозванных выступила в номинации «Эстрадный вокал соло», она представила жюри и зрителям песню «Мир, который нужен мне». Готовила юную вокалистку к конкурсу педагог Ольга Арестова.

«Кира проявила не только вокальное мастерство, но и удивительную искренность и артистизм, трогательно исполнив песню», — отметили организаторы мероприятия.

Конкурс-фестиваль «Весенний солнцеворот» прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Творческое состязание объединило юных артистов со всего мира.

Отметим, что в Лобне большое внимание уделяют развитию дополнительного образования. В округе работают бесплатные секции, воспитанники которых регулярно участвуют в конкурсах разного уровня и завоевывают высокие награды.