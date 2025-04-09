Вокалистка из Фрязина победила на всероссийском музыкальном конкурсе в Сочи

Конкурс организовала Академия творчества «Золотое яблоко» в 99-й раз.

Воспитанница школы искусств из Фрязина завоевала жюри своим талантом и заняла сразу два гран-при: первое — в номинации «Патриотическая песня» за исполнение «Баллады о матери» и второе — в номинации «Эстрадный вокал» с композицией «А я милого». Она также получила специальный диплом «За артистизм», подтверждающий ее сценическую харизму.

Успех Русланы — результат кропотливого труда и профессионализма ее педагога Ирины Владимировны Новиковой.

Конкурс «Рождение Звезды» ежегодно собирает одаренных детей со всей страны, давая возможность проявить себя на всероссийском уровне.

Коллектив школы искусств во Фрязине отметил, что победа Русланы — повод для гордости всего городского округа.