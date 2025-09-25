Вокалистка из Богородского округа выиграла бронзу на областном вокальном конкурсе

Конкуренция была высочайшей. В конкурсе приняли участие представители 18 муниципалитетов Подмосковья. Выступления конкурсантов оценивало профессиональное жюри.

Участники показали широкий диапазон как своих вокальных возможностей, так и репертуара. Тем не менее, выступление Татьяны Бутымовой покорило и жюри, и зрителей. Артистка продумала каждый элемент своего номера — от художественного образа до выбора музыкальной композиции. Со сцены прозвучала проникновенная песня Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа».

По итогам конкурса Татьяну Бутымову удостоили почетного третьего места в номинации «Лучший голос Подмосковья».