Вокалистка из Богородского округа стала лауреатом областного фестиваля

В Раменском округе завершился областной патриотический конкурс «Голос Победы», организованный Министерством культуры и туризма Подмосковья. Масштабный проект был направлен на воспитание у подрастающего поколения патриотизма и уважения к культурному наследию.

На конкурс поступило более тысячи заявок от талантливых коллективов и исполнителей из Москвы и Московской области. В финал вышли 34 лучших номера. Перед профессиональным жюри стояла непростая задача выбрать победителей среди ярких и запоминающихся выступлений. В итоге эксперты оценили мастерство каждого участника и определили 107 лауреатов различных степеней.

Кульминацией фестиваля стало торжественное награждение главных победителей на гала-концерте. Среди них оказалась Валерия Малеева, солистка образцового вокального коллектива «Чародеи» из Центра культуры и искусств города Электроугли. Валерия стала лауреатом первой степени в номинации «Вокальное искусство», «сольное исполнение», в возрастной категории 14-17 лет.

Этот фестиваль продемонстрировал, что искусство объединяет людей и помогает сохранить память о важных событиях нашей истории. Юные таланты Подмосковья вдохновили зрителей и жюри своим мастерством и преданностью культурному наследию.