Воинское захоронение благоустроили в дмитровском селе Трехсвятское

Территорию, прилегающую к братской могиле, привели в порядок в селе Трехсвятское. Это сделали жители во главе со старостой Владимиром Судариковым.

Здесь захоронены 367 воинов 371-й стрелковой дивизии 30-й Армии. Они погибли во время боевых действий в декабре 1941 года.

Поддержали проведение жителями работ по благоустройству прилегающей территории площадью более 300 квадратных метров служба благоустройства и предприниматель Михаил Ионов. Он выделил спецтехнику.

Площадку очистили от сорняков и выровняли, на ней высадили сосны. Здесь будут вновь проходить ежегодные патриотические мероприятия ко Дням воинской славы.

Отметим, что на обслуживании службы благоустройства «Рогачево» числятся 28 объектов воинской славы — памятники, обелиски, братские захоронения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».