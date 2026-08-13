Воинские захоронения приведут в порядок в Дмитрове

Работы по благоустройству ведутся на муниципальном кладбище в Дмитрове. На Аллее Героев рабочие занимаются приведением в порядок воинских захоронений

Аллея Героев рассчитана на 220 воинских захоронений. Сейчас специалисты укладывают плитку и готовят основание для подъездной дороги. В Подмосковье разработан стандарт воинских захоронений. Все могилы будут сделаны в едином стиле. На территории проложат дорожки, оборудуют ритуальную зону, установят лавочки и урны. На кладбище поставят мемориал в память о погибших участниках специальной военной операции. Работы по благоустройству начались три недели назад.

«Подрядная организация задала хороший темп работы. Несмотря на то, что у нас срок завершения работ по муниципальному контракту 30 сентября, организация обещает выполнить эти работы при благоприятных погодных условиях до конца августа. Мы видим, что и необходимый материал, и необходимое количество людей и техники есть на месте, поэтому мы уверены, что эти работы будут выполнены своевременно и качественно», — отметил первый заместитель главы Дмитровского округа Евгений Тертышников.

Помимо благоустройства, также заасфальтируют подъездную дорогу и сделают стоянку для автомобилей.