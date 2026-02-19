Воинские мемориалы привели в порядок к празднику в Истре

В преддверии Дня защитника Отечества в муниципальном округе Истра благоустроили памятники и братские могилы. Специалисты очистили от снега подходы к мемориалам и обработали их противогололедными средствами.

На обслуживании муниципальной службы находятся 124 памятника, включая 65 воинских захоронений. В зимний период уходу за мемориалами уделяют особое внимание. Чтобы жители могли безопасно подойти к памятным местам, дорожки тщательно расчищают и посыпают реагентами.

Специалисты также проверили состояние ограждений, освещения и других элементов благоустройства. Все недочеты устранят до праздничной даты, чтобы мемориалы встретили День защитника Отечества в достойном виде.